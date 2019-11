Concilier Handicap et emploi industriel ? C’est possible !

Pour permettre à nos adhérents d’anticiper au mieux les changements pour 2020, nous avons organisé en juin et juillet 2019, avec le service juridique, six réunions d’information juridique intégrant cette thématique.

A l’aide du simulateur de contribution du Club ETRE fourni par l’UIMM nous informons les entreprises sur ces changements. Toutes les hypothèses possibles sont envisagées : les changements peuvent être sans incidence majeure sur les entreprises, ou au contraire rendre certaines entreprises contribuantes.

L’exclusion du recours de la sous-traitance auprès du milieu protégé comme action positive valorisable en unités bénéficiaires employées et sa valorisation en tant que déduction à compter de 2020 a un impact certain sur les DOETH des entreprises. Heureusement, des mesures transitoires ont été prévues pour laisser le temps aux entreprises d’intégrer ces nouvelles règles et de mener de nouvelles actions. Notre objectif est qu’elles puissent anticiper au maximum afin d’avoir du temps pour trouver et intégrer des personnes en situation de handicap. L’obligation peut être vue comme un moteur d’amélioration, pas comme une contrainte. Un obstacle important est la difficulté de sourcer des candidats en situation de handicap, notamment sur des compétences à forte valeur ajoutée.